© foto di Federico Gaetano

La Roma di Paulo Fonseca nascerà anche da alcune cessioni, inevitabili. Ne ha parlato ai canali ufficiali del club il presidente James Pallotta: "Inevitabilmente alcuni se ne andranno e ne arriveranno dei nuovi. Se qualcuno non è dedito alla causa al cento per cento o se c’è qualcun altro che non vuole far parte di ciò che stiamo cercando di costruire, allora andrà via. Dopo la scorsa stagione, non possiamo permetterci di avere qualcuno che non si senta impegnato per la nostra causa”.