Roma, Pallotta innamorato di Kluivert: 10 gol per una Lamborghini

A Roma sono già tutti innamorati di Justin Kluivert. Il primo di tutti è direttamente il presidente James Pallotta, che appena visto all'opera negli Stati Uniti, gli ha fatto una promessa non da poco: "Se segni 10 gol ti regalo una macchina". Il numero uno romanista pensava a una bellissima Mercedes, ma visto il colpo di fulmine col talentino olandese ha poi alzato l'asticella promettendogli una Lamborghini fiammante. Non sarà facile, alla prima stagione in Serie A, andare in doppia cifra, ma viste le premesse è bene che il presidente statunitense inizi a pensare a quale modello acquistare per non farsi trovare impreparato. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.