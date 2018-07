Roma, Pallotta: "Nainggolan-Inter, addio per tanti aspetti tra cui l'età"

Aggiornamenti in tempo reale: premere F5 per aggiornare la pagina 18.30 - TUTTE LE DICHIARAZIONI DEI DIRIGENTI PRESENTI - Tante dichiarazioni dei dirigenti di Serie A. Questo Marotta sull'arrivo di CR7: "Siamo orgogliosi di aver portato in Italia Cristiano Ronaldo, un giocatore...