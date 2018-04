Roma, Pallotta nella Capitale. All'Olimpico per il Barça e il derby

© foto di Federico Gaetano

Non poteva mancare questa sera all'Olimpico per Roma-Barcellona James Pallotta, presidente del club giallorosso. Come riportano i colleghi di SkySport il numero uno del club capitolino è arrivato in città questa mattina e questa sera assisterà al match di Champions. La sua permanenza durerà fino a domenica dopo il derby contro la Lazio.