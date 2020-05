Roma, Pallotta non venderà con prezzo al ribasso: il rischio è perdere calciatori sul mercato

Da James Pallotta a Dan Friedkin, prima dello scoppio della pandemia sembrava quasi tutto fatto per il passaggio di proprietà della Roma. Ma in questo periodo è cambiato tutto, a cominciare dall'economia mondiale. Ed è per questo che il patron giallorosso - come scrive oggi in edicola il Corriere dello Sport - ha deciso di non vendere se l'offerta non soddisferà le sue aspettative.

Strategie e rischi. La strategia del broker di Boston è quella di puntare al rialzo del mercato e, in questo senso, la questione stadio può dargli una mano. Il pericolo, però, sarebbe quello di perdere diversi calciatori importanti nel breve periodo visto che, se non ci sarà il passaggio di consegne, durante la prossima sessione di calciomercato le cessioni saranno inevitabili.