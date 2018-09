Roma, Pallotta non vuole drammatizzare ma i tifosi sono irrequieti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il clima a Roma si sta scaldando velocemente dopo i risultati negativi di questo avvio di stagione, con la parte più dura della curva che ha messo nel mirino il presidente James Pallotta. Lui è dispiaciuto e stupito ma sa anche che i verdetti stagionali sono lontani e che è inutile drammatizzare quanto accaduto fino a oggi. Per questo anche Monchi, altro dirigente finito sul banco degli imputati, ha blindato Di Francesco dichiarando: "E' bravissimo". Adesso Bologna e Frosinone serviranno per rimettere in piedi il discorso relativo al campionato, poi sarà ancora Champions. Questo mese dovrà comunque portare a una svolta, soprattutto per evitare che i tifosi inaspriscano ulteriormente la propria posizione. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.