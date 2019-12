Fonte: vocegiallorossa.it

James Pallotta ora ha fretta. Come riporta La Repubblica, Dan Friedkin ha poco tempo per tentare il colpo che lo porrebbe a capo della Roma: l'imprenditore texano dovrà infatti soddisfare entro capodanno le richieste dell'attuale presidente giallorosso, altrimenti l'intera trattativa rischia di saltare. L'offerta per il 51% del club è stata ritenuta, per ora, inadeguata dal magnate bostoniano.