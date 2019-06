Roma, Pallotta saluta Massara: "Gran professionista, merita il meglio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

James Pallotta, presidente della Roma, saluta così Frederic Massara, ora ex dirigente dei giallorossi dopo la risoluzione consensuale di oggi. “Nel corso delle sue due esperienze con noi, ha sempre operato con la massima professionalità e oggi gli auguriamo tutti il meglio per il futuro”. “Nel ringraziare l’AS Roma e il presidente Pallotta per il percorso condiviso, auguro al Club e ai tifosi giallorossi di ottenere i successi che meritano”, il saluto del dirigente