Roma, Pallotta scende in campo ma ora rischiano anche Zaniolo e Pellegrini

Entro la fine di questo mese, il presidente della Roma James Pallotta dovrà versare 20 milioni per sanare i conti del club, sempre più in difficoltà vista la crisi causata dal Coronavirus che è andata ad ampliare i problemi che la società aveva già in precedenza. Una crisi che potrebbe costringere i giallorossi a rivedere anche i diktat sull'incedibilità di Zaniolo e Pellegrini, che per ora erano i gioielli che nessuno avrebbe mai potuto toccare, ma che adesso rischiano di trovarsi sul mercato per evitare che la Roma sprofondi a livello economico. Ciò non significa che accadrà di sicuro ma che il rischio c'è e andrà affrontato. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.