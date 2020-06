Roma, Pallotta seccato dal tutti contro tutti in società: nessuno è più sicuro della conferma

Il tutti contro tutti che si vive all'interno della Roma mette in seria crisi il club, con la parte più coesa dell'ambiente giallorosso che attualmente risulta essere la squadra, volta al ritorno in campo e non alle beghe dirigenziali. Nel frattempo però, Pallotta è infastidito dalla situazione e nessuno è più sicuro di mantenere il posto nel corso delle prossime settimane o dei prossimi mesi. Il più in bilico è sempre Petrachi, che ha risposto ai dubbi sul futuro con un attacco urbi et orbi che ha coinvolto anche il mercato. Pellegrini e Zaniolo cedibili tra volontà personali e problemi di bilancio, è stato uno dei passaggi che hanno reso più complicata la vita dalle parti di Trigoria. L'agente del centrocampista ieri veniva segnalato al centro sportivo proprio per chiedere lumi a proposito di queste dichiarazioni, con Fienga che pochi giorni prima aveva rassicurato le parti su un futuro sicuramente a tinte giallorosse. Lo stesso Petrachi probabilmente finirà il mercato di settembre e poi farà le valigie, visto che molti club, tra cui la Juventus, non trattano con lui ma con altre componenti societarie. Stesso discorso per lo stesso Pellegrini, che tratta il rinnovo con i vertici del club e non con il ds uscente. Situazione infiammata, che potrà tornare in "secondo piano" solo col calcio giocato fortunatamente ormai prossimo a riprendere. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.