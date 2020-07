Roma, Pallotta smentisce i contatti con Mallett: "Non lo conosco"

Ieri si è rincorsa la voce di un interessamento da parte dell'imprenditore canadese Jeffrey Mallett per l'acquisto della Roma. Co-proprietario della squadra di baseball di San Francisco e numero uno del club di soccer dei Vancouver Whitecaps in MLS in passato è stato anche presidente di Yahoo!. Il presidente giallorosso James Pallotta, interrogato su questo "nome nuovo" ha dichiarato con estrema semplicità e chiarezza: "Non lo conosco", smentendo così i contatti per la cessione della società. A riportarlo è Il Messaggero.