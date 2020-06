Roma, Pallotta: "Ultima offerta semi-concreta di Friedkin non era minimamente accettabile"

Nel corso della lunga intervista rilasciata al sito ufficiale della Roma, il presidente James Pallotta s'è così espresso sull'ultima offerta dell'imprenditore Dan Friedkin: "Il gruppo Friedkin si è avvicinato a noi lo scorso autunno e verso la fine dell’anno stavamo iniziando a trovare un accordo. Abbiamo approfondito i dettagli, nei quali spesso si nascondono le difficoltà, ma dopo le modifiche apportate dai loro avvocati e banchieri, l'offerta ha iniziato a trasformarsi in qualcosa di sempre meno appetibile sia per la Roma sia per il nostro gruppo di investitori. L'ultima offerta semi-concreta che abbiamo ricevuto, sulla quale dei dettagli sembrano essere trapelati da alcuni dei loro avvocati o banchieri, non era minimamente accettabile".