Secondo Libero il presidente della Roma, James Pallotta, da tempo ha in mentre di cedere il club, tanto che avrebbe già fissato il prezzo: 800 milioni di euro. Dietro questa domanda c'è un investitore arabo che sta portando avanti la trattativa almeno da fine ottobre. Gli indizi portano al principe saudita Bin Salman. L'affare si sarebbe arenato in seguito alla notizia dell'uccisione in Turchia del giornalista dissidente Jamal Khashoggi nel quale è emerso il forte coinvolgimento del governo di Riad. Ai microfoni di Centro Suono Sport, il numero uno giallorosso ha però smentito questa eventualità: "Very fake news", riporta Vocegiallorossa.it.