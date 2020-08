Roma, Pallotta vuole cedere in fretta: per il presidente meglio vendere il club ad Al-Baker

vedi letture

Giorni decisivi per la cessione della Roma. Secondo quanto riportato da La Repubblica, James Pallotta vuole chiudere la trattativa entro il fine settimana e tra Dan Friedkin e il kuwaitiani Fahad Al-Bakar preferirebbe chiudere con quest'ultimo, visto che si fida di più e che non ha molto credito nei confronti del magnate texano, dopo che l'operazione di cessione del club è saltata almeno tre volte a causa di offerte al ribasso. L'ultima presentata da Friedkin è da circa 500 milioni: 300 per il debito del club, 177 per lo stesso Pallotta e 85 per risanare la Roma. Al-Baker può contare su un gradimento di massima del presidente e su una proposta già formulata e sostanzialmente accettata da Pallotta, che adesso mette però fretta a tutti.