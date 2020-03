Roma, Pallotta vuole riallacciare i rapporti con la città: può riaprirsi la questione nuovo stadio

vedi letture

Riallacciare i rapporti con Roma e con i tifosi giallorossi. Questo è l'obiettivo di James Pallotta dopo che la trattativa con Friedkin per la cessione del club della Capitale ha subito questo rallentamento. Il numero uno giallorosso vuole creare una sinergia fra il business e la passione e, come riporta Sky Sport potrebbe riaprirsi la questione nuovo stadio. Pallotta proverà nuovamente a riaccelerare sul nuovo impianto della società giallorossa attendendo il via libera dal Sindaco Virginia Raggi per far poi ripartire il progetto che porterebbe anche occupazione con 5mila posti di lavoro.