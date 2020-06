Roma, Pallotta vuole vedere ma senza minusvalenze. Adesso parte la caccia a nuovi soci

Continua a tenere banco a Roma e non solo l'intervista ai canali ufficiali del club di James Pallotta. Al centro dell'attenzione, ovviamente, il futuro del club giallorosso. Come riporta Il Messaggero la volontà di cedere adesso è stata manifestata in modo chiaro, ma senza nessuna intenzione di incassare una minusvalenza. Per vedere una fumata bianca su questo versante occorrerà, dunque, una cifra vicina a quella messa sul piatto da Dan Friedkin prima della pandemia, ovvero superiore ai 700 milioni di euro.

Saranno decisivi i mesi che mancano alla fine del 2020. Durante questo periodo Pallotta tenterà di trovare nuovi soci che lo aiutino nel completare la ricapitalizzazione sfruttando il Decreto liquidità che ha rinviato ogni tipo di discorso al 31 dicembre. Se, però, di nuovi soci non ve ne fosse traccia ecco che il manager americano potrebbe essere indotto a riaprire la trattativa con Friedkin.