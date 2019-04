Roma, panchina del futuro: salgono le quotazioni di Ranieri

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Claudio Ranieri, in queste settimane di Roma bis, ha lavorato bene sulla testa dei giocatori ed è rimasto assolutamente in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League. Per questo ha capito che si può giocare delle chance di conferma e farà di tutto per arrivare a conseguire questo obiettivo. Nel frattempo la società continua a pensare al difficilissimo sogno Antonio Conte e a tenere più che in piedi la più facile strada che porta a Maurizio Sarri, in rotta con giocatori e ambiente Chelsea. Nel caso in cui entrambi dovessero rivelarsi ipotesi complicate, le alternative Giampaolo e Gasperini non convincono fino in fondo e dunque King Claudio potrebbe approfittarne. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.