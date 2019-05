Roma, par la panchina resiste anche l'ipotesi Fonseca dello Shakthar

© foto di Federico Gaetano

Non solo Gasperini e Sarri. per la futura panchina della Roma - sottolinea La Gazzetta dello Sport - ci sono anche altre idee, come ad esempio quella che porta a Paulo Fonseca, il portoghese dello Shakthar Donetsk che si travestì da Zorro dopo aver eliminato il Napoli. È un profilo, il suo, che garantisce qualità di gioco e spettacolo e che a Trigoria seguono da tempo. Così come Giampaolo, del resto. e che garantisce qualità di gioco e spettacolo.