Roma, Paredes lascia la regia a Gonalons: al francese quadriennale da 2mln

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“Paredes lascia la regia a Gonalons”. Questo il titolo del quotidiano Il Messaggero in merito al mercato della Roma, che si prepara a salutare l'ex Empoli per puntare sul centrocampista in arrivo dal Lione. Il francese è stato convinto da un contratto quadriennale da due milioni a stagione, mentre il ds Monchi ne ha offerti cinque al Lione più bonus, ma il club transalpino ne pretende nove.