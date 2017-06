Roma, Paredes non è convinto del trasferimento in Russia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto affermato da Repubblica.it, Leandro Paredes avrebbe qualche perplessità circa il suo trasferimento allo Zenit San Pietroburgo e per questo motivo non avrebbe ancora dato il benestare per chiudere la trattativa. Le due società sarebbero già d'accordo, ma a quanto pare il centrocampista argentino preferirebbe rimanere in Italia.