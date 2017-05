Roma, Paredes: "Vivo qui il presente. Potevo andarmene ma sono rimasto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista giallorosso Leandro Paredes ha parlato ai microfoni di Premium Sport al termine di Roma-Juventus: "Abbiamo fatto la partita da fare contro una squadra così forte: la più forte in Italia e tra le più forti del mondo. Il rigore su Dybala si può fischiare come no. Vivo il mio presente qui, e sono felice: potevo andare via sia a gennaio che nella scorsa estate ma sono voluto restare".