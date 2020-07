Roma-Parma 2-1, braccio largo di Mancini in area. Fabbri va al VAR e non concede il rigore

vedi letture

Proteste del Parma al 74' per un rigore non concesso dall'arbitro Fabbri. Cross in area della Roma, Mancini interviene in modo scomposto e sembra toccare la sfera con il braccio, nel tentativo di anticipare un avversario. Dopo un'attenta revisione VAR, il direttore di gara decide di non fischiare il secondo penalty in favore degli ospiti. Si resta sul 2-1, nell'incredulità generale, manifestata soprattutto da mister D'Aversa.