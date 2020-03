Roma-Parma il 17 giugno e luglio in trasferta: ecco il calendario giallorosso giocando in estate

“La ripresa del campionati per i primi di maggio era una visione forse troppo ottimistica”. A dirlo è stato ieri il Ministro Spadafora dopo aver partecipato alla Giunta Coni. I dati d’altronde lasciano poco spazio alle interpretazioni: la curva dei contagi rallenta, ma non a sufficienza e soprattutto in Lombardia. Ecco perché da giorni inizia a rimbalzare con più insistenza un ulteriore slittamento della Serie A. L’ipotesi, a oggi più probabile, è che si ricominci il 3 giugno (a porte chiuse) disputando prima i campionati e poi le coppe europee. Così facendo si potrebbe chiudere la stagione 19-20 entro Ferragosto e pensare di ripartire poi a metà settembre con la nuova.

AMARCORD - Dovesse andare in porto questa soluzione la Roma scenderebbe in campo nel weekend del 3 giugno contro la Sampdoria di Ranieri, ma il nuovo format metterebbe i giallorossi di fronte a un ricordo molto caro a club e tifosi: la sfida all’Olimpico contro il Parma andrebbe in scena il 17 giugno. Data non casuale perché coincide con quella dell’ultimo scudetto giallorosso del 2001. Una casualità sia chiaro, ma sarebbe anche un vero e proprio tuffo nel passato considerando come l’ultima stagione di Serie A conclusasi a giugno è stata proprio quella 2000-01.

CONTRATTI - Le circostanze, però, sono decisamente diverse. Oggi a dettare queste condizioni è il Coronavirus che stravolgerà anche il piano contratti dei calciatori con la Fifa obbligata a concedere una proroga per tutti quei calciatori a scadenza al 30 giugno 2020. Roma-Inter del 27, infatti, rappresenterebbe l’ultima gara in giallorosso per calciatori come Smalling, Mkhitaryan e Zappacosta, molti altri invece farebbero ritorno come Florenzi o Schick. Una situazione che per tutti i club diventerebbe insostenibile. Motivo per cui si troverà obbligatoriamente una soluzione trasversale per tutta Europa.

TRASFERTA E COPPE - Una corsa contro il tempo dunque per cambiare le regole del gioco e per concludere una stagione in 39 giorni disputando 12 partite. Il rush finale per la Roma vedrà anche un ulteriore ostacolo in più. Delle quattro partite che sarebbero in programma a luglio, tre sarebbero in trasferta (Spal, Torino e Juventus). Questo perché inizialmente c’era la necessità di dover liberare lo stadio Olimpico per Euro 2020 in vista dell’esordio azzurro il 12 giugno contro la Turchia. Ora il problema non si pone con il calcio, ma con i concerti basti pensare a quello di Cremonini in programma il 10 luglio. Messa la parola fine sulla Serie A, sarà tempo dell’Europa League. La stagione terminerà nel momento in cui la Roma uscirà dalla competizione. Data ultima Ferragosto.