Roma-Parma, la Lega toglie il gol a Pellegrini. È autorete di Gagliolo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una soddisfazione in meno per Lorenzo Pellegrini e un dispiacere in più per Riccardo Gagliolo, ieri protagonisti del gol del vantaggio della Roma all'Olimpico, nella sfida al Parma. La deviazione del difensore è stata oggi giudicata decisiva per la rete del vantaggio giallorossa e di conseguenza il gol "tolto" al centrocampista: "L'analisi delle immagini di tutti i gol di giornata, effettuata come da prassi il giorno successivo ad ogni incontro, porta alla modifica della paternità del primo gol di Roma-Parma, assegnato in prima istanza a Pellegrini ed attribuito oggi come autogol di Gagliolo. L'azione che al 35' permette alla Roma di passare in vantaggio nasce da un tiro al volo di sinistro dal limite del centrocampista Pellegrini. Appostato nell'area piccola, sulla traiettoria della conclusione del giallorosso indirizzata in porta, c'è Gagliolo, che ha tutto il tempo per veder arrivare il pallone e provare a rinviarlo, evidentemente senza riuscirci perchè la sfera finisce alle sue spalle ingannando Frattali. E' palese il movimento del difensore del Parma di intervenire non tanto in opposizione al tiro, ma proprio per rinviare il pallone, per cui, sulla base del Criterio 1A delle Linee Guida per i gol dubbi, il suo gesto viene classificato come "rinvio errato", da cui scaturisce l'autorete a lui assegnata. Il caso più recente equiparabile come dinamica è quello di Toloi in Genoa-Atalanta dello scorso 22 dicembre".