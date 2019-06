Roma, parole e promesse non mantenute: Totti pronto a lasciare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Francesco Totti ha deciso: lascerà la Roma e lo farà domani pomeriggio, alle ore 14, con una conferenza stampa al Salone d’Onore del Coni. Totti ci stava pensando su da un po’, da quando ha capito che la sua capacità di incidere sarebbe rimasta sostanzialmente la stessa di prima. E cioè minima. Nonostante le parole e le promesse. La Roma ha scelto ds e allenatore e le soluzione da lui prospettate (la conferma di Massara ed i nomi di Conte e Gattuso per la panchina) non si sono concretizzate. Così Totti ha iniziato a farsi delle domande ed i dubbi sono cresciuti, fino ad arrivare all'intervista di Pallotta, dove l'ex capitano della Roma si è sentito preso in giro, soprattutto a causa dei continui riferimenti a Franco Baldini. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.