Roma, passi in avanti per Berardi: si lavora sulla formula

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo Justin Kluivert, per la Roma resta vivissima anche la pista Domenico Berardi. Il giocatore neroverde gode della stima di Eusebio Di Francesco e Monchi sta provando ad accontentare il tecnico. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, non ci sono problemi per l'accordo sull'ingaggio; lo scoglio più grande rimane il Sassuolo, con una richiesta che parte da 30 milioni di euro e, in caso di prestito, gli emiliani vorrebbero la clausola di obbligo di riscatto, rispetto a quello di diritto proposta dalla Roma.