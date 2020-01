© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Parte con un passo falso il 2020 della Roma dopo le grandi aspettative che avevano contraddistinto la fine dell’anno passato. I giallorossi crollano in casa contro il Torino e si ritrovano paradossalmente vittima degli errori di chi aveva contribuito alla costruzione dell’ottima classifica sin qui messa in piedi dai ragazzi di Fonseca. Decisivi da un lato gli errori di Mancini e Smalling, dall’altro la scarsa vena di Edin Dzeko. Convincono poco anche le parole di Fonseca, che ha sottolineato come la sua squadra abbia creato molto senza tuttavia concretizzare. In realtà i giallorossi sono parsi come la pallida fotocopia del collettivo sbarazzino e convincente che tanto aveva impressionato nelle prime fasi del campionato in corso, nonostante vada messa agli atti la grande prestazione di Sirigu. Ed allora spazio alle idee, anche di mercato, per recuperare la verve smarrita nella prima notte del nuovo anno: una svolta immediata per non lasciare spazio a futuri rimpianti.