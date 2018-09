Roma, Pastore al 90': "Vogliamo vincere il derby con la Lazio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la vittoria per 4-0 contro il Frosinone, Javier Pastore, centrocampista della Roma, ha rilasciato la seguente intervista a DAZN:

“Non importa chi fa gol, la cosa che conta è vincere. Mi sento a mio agio come trequartista, ho preso tanti palloni tra le linee per far giocare gli attaccanti: questo è il mio ruolo. Oggi anche De Rossi e Nzonzi hanno fatto una buona partita. Dopo tanti risultati non positivi oggi dovevamo fare bene e giocare con cattiveria per tornare alla vittoria. Serviva concentrazione".

Sabato c'è il derby, i tifosi vogliono vincere contro la Lazio...

“Anche noi lo vogliamo. Faremo di tutto per vincerlo, qui a Roma è una partita che conta tanto"