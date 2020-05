Roma, Pastore allontana l'addio: "Voglio restare altri tre anni e giocare al top"

Nel corso di una diretta Instagram organizzata dal Talleres, Javier Pastore ha parlato del ritorno nel club argentino dove ha iniziato a giocare ma anche della voglia di continuare con la Roma prima di concludere la carriera in patria: "Vorrei giocare altri tre anni alla Roma nel modo migliore e poi tornare in Argentina al Talleres. Non ci sono altre squadre argentine in cui mi vedo. Da anni ricevo offerte importanti dalla Cina, ma non mi interessa. Mi piace competere ad alti livelli e giocare in Champions League. Ho ricevuto tante proposte buone, ma ci sono anche molte cose da mettere sulla bilancia e io non ho intenzione di andare in Cina".