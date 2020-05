Roma, Pastore e Juan Jesus spine nel fianco: Petrachi deve cederli a tutti i costi

vedi letture

Javier Pastore e Juan Jesus sono le due spine nel fianco della Roma che Petrachi dovrà provare a levare nel corso del prossimo mercato. Entrambi hanno espresso parole al miele nei confronti dei giallorossi ed entrambi hanno espresso la volontà di restare nella Capitale. Il problema però sono gli ingaggi, visto che l'argentino guadagna 7 milioni netti a stagione e il brasiliano 2,2 senza però essere mai utilizzato. Il difensore piace al Bologna e ad altri club e potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio per qualche affare in entrata, mentre il Flaco, ha uno stipendio che rischia di bloccare qualsiasi affare. A meno che non venga deciso di regalargli il cartellino. A riportarlo è l'edizione romana del Corriere della Sera.