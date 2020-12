Roma, Pastore è un rebus. Niente Cina, ora i giallorossi sperano in MLS o Qatar

Javier Pastore è sempre più un rebus in casa Roma, visto che dopo lo stop per i problemi all'anca continua ad allenarsi da solo nonostante sia il secondo giocatore più pagato della rosa giallorosso dopo Edin Dzeko. L'ipotesi cinese è stata accontonata dopo l'introduzione del tetto salariale in Super League mentre è possibile che si possa riaprire una strada che porti in MLS oppure in Qatar. Almeno questa è la speranza da parte del club di Friedkin per liberarsi di un ingaggio pesante per un calciatore inutilizzato. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.