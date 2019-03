© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'avventura alla Roma di Javier Pastore potrebbe già essere ai titoli di coda. Il fantasista argentino non ha mai convinto nella capitale e il River Plate sembra intenzionato a riportarlo in patria. Come riporta TNT Sports, infatti, i Millonarios vorrebbero puntare proprio sul 'Flaco' per sostituire l'infortunato di lungo corso Juan Fernando Quintero.