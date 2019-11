Roma, Pastore: "I fischi? Li ho sempre presi. È per il mio stile di gioco"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

“I fischi li ho presi in tutte le squadre in cui ho giocato, così come gli applausi". Mica è tutto facile, per Javier Pastore. Il fantasista argentino della Roma ha raccontato al sito ufficiale del club il suo rapporto, spesso tribolato, con la tifoseria: "È per il mio stile di gioco. Se sto bene riesco a dare il meglio, ma se fisicamente non ci sono non riesco a dare il massimo. A volte se non hai la forza di correre indietro ti tieni per fare una corsa buona in avanti. E tutto questo lo spettatore lo nota.

Io a volte apprezzo più i fischi. Quando le cose vanno bene è evidente, ma quando vanno male hai bisogno di una reazione del pubblico. Sono cose che personalmente mi danno qualcosa in più, mi dico 'ok, forse è meglio che vado due ore prima all’allenamento'. Lo ha visto la gente che non stavo bene e lo vedevano anche mia moglie e mia mamma. La mia famiglia si è preoccupata tanto, si rendevano conto che qualcosa non andava, venivano qui tutti i mesi facendomi delle domande sulle mie condizioni. E se riuscivano a rendersene conto loro, figuriamoci i tifosi che sono tutte le domeniche allo stadio. Queste sono cose che ti fanno riflettere. Alla fine questa rappresenta una passione per noi, ma è anche un lavoro e dobbiamo rispettare la gente che ci segue per la professione che pratichiamo”.