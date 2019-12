Roma, Pastore nel mirino del Marsiglia: prestito con diritto di riscatto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come si legge sulle colonne de Il Corriere dello Sport, il Marsiglia di Villas Boas, secondo in Ligue 1 e in piena lotta per un posto in lotta Champions, sarebbe alla ricerca di un giocatore con le caratteristiche di Javier Pastore. La Roma potrebbe pensare di cederlo per liberarsi del suo pesante ingaggio di 4 milioni di euro annui. Una soluzione intermedia potrebbe essere un prestito con diritto di riscatto.