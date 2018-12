© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Javier Pastore è nel mirino del Siviglia per la sostituzione di Ever Banega, che potrebbe finire all'Arsenal, ma Il Messaggero oggi in edicola parla di un addio difficile dell'argentino, visto che i giallorossi vogliono continuare a puntare su di lui nonostante la deludente prima parte di stagione.