Roma, Pastore: "Non ero più un’opzione, ho perso tanti mesi"

Javier Pastore, centrocampista offensivo della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Cagliari: "Penso che abbiamo fatto una buona gara, l'importante era vincere e lottare per il nostro obiettivo. Oggi abbiamo fatto una partita bella e importante".

Qual è la qualità principale di Ranieri? "Io penso che lui abbia capito la situazione in cui ci trovavamo. Ha parlato bene con ogni giocatore, ha chiesto le basi del calcio. Ci ha aiutato tanto nell'autostima e oggi si è visto in campo".

Perché questo pubblico ha aspettato tanto per vedere il vero Pastore? "Ho avuto la sfortuna di infortunarmi subito, poi non ero più un’opzione per l'allenatore che c'era prima, ho perso tanti mesi. Ora spero di aiutare la squadra nelle ultime partite”.