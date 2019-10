Roma, Pastore non sarà mai più lo stesso di prima

Fonte: Dal nostro inviato all'Olimpico di Roma

Javier Pastore tornerà mai quello ammirato nel corso della carriera tra Palermo e PSG? Probabilmente no, e a dirlo non è chi scrive ma il tecnico della Roma, Paulo Fonseca. In conferenza stampa ovviamente l'allenatore non è stato così netto nelle parole che ha utilizzato per rispondere a questa domanda, ma il tono di voce era molto chiaro. Semplicemente, il Flaco, sarà un altro tipo di calciatore e ciò che si chiede il portoghese è piuttosto quanto potrà essere utile alla causa giallorossa tra il presente e il futuro.

L'allenatore ha dichiarato di aver parlato con lui per chiedergli uno sforzo in questo momento di difficoltà e la risposta è stata chiaramente affermativa. Ma il fatto che la Roma vada a pescare Rodwell tra gli svincolati per rimpolpare la mediana pur di non puntare ancora su di lui accanto a Veretout è esemplificativo. Pastore è costantemente a rischio infortunio, come ha detto il suo tecnico, e questa condizione ne limita il potenziale, la fantasia. Si accende a intermittenza. Un tunnel e due passaggi sbagliati, un colpo di tacco e un ripartenza fallita.

L'ultima chiamata sarà proprio questo periodo dove sarà costretto a scendere in campo con maggiore frequenza. Per smentire Fonseca serve un'evoluzione anche atletica che per il momento non si è mai nemmeno intravista, altrimenti è normale pensare che alla fine della stagione, un nuovo cambio di maglia, nonostante i tanti milioni investiti all'epoca di Monchi, sia praticamente scontato. Con o senza il portoghese in panchina.