Roma, Pastore rifiuta di partire a gennaio: vuole rilanciarsi in giallorosso

Rescissione con buonuscita o cessione in prestito? No grazie, Pastore punta i piedi e vuole restare alla Roma. Come si legge sulle pagine de Il Messaggero il tentativo da parte del club giallorosso di liberarsi del pesante ingaggio dell'argentino (4,5 milioni a stagione) è stato respinto. L'ex PSG non ha offerte se non da mete esotiche (MLS e Qatar, che Pastore non considera) ed è convinto di poter tornare ad allenarsi a Trigoria ed essere a disposizione di Fonseca per la seconda parte della stagione. Sono trascorsi 6 mesi dall'ultima apparizione di Pastore con la maglia della Roma.