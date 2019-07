Roma, Pastore si candida alla regia e c’è affollamento a centrocampo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

I primi test della Roma a Trigoria hanno cominciato a dare dei primi indizi, seppur parziali, delle idee di Fonseca. Tra i tanti c’è quello inerente il nuovo ruolo di Pastore. L’argentino, arrivato la scorsa estate, per fare prima la mezzala e poi il trequartista, ha mancato le aspettative. Gli infortuni muscolari al polpaccio non lo hanno certo aiutato e gli anni passati in Ligue 1 lo hanno reso meno dinamico. Per questo il tecnico portoghese lo sta provando come regista nella coppia di mediani.

CIAK SI GIRA - Lo ha fatto nella prima amichevole con il Tor Sapienza e così è stato anche nell’ultima sfida con il Gubbio segnando anche un gol e fornendo l’assist del 2-0 per Antonucci. Pastore ha saltato solamente la gara con il Trastevere, ma per una normale gestione atletica. Chi lo vede allenarsi racconta di un calciatore trasformato rispetto alla scorsa stagione. Fisicamente sta bene nonostante i carichi di lavoro pesanti di Fonseca e nel nuovo ruolo non gli è più richiesto il cambio di passo che dovrebbe avere se giocasse tra le linee. I primi esperimenti stanno portando buoni risultati e dei giocatori che a inizio stagione erano in uscita, resta l’unico ad aver fatto rimandare il giudizio a Petrachi&co.

AFFOLLAMENTO - Certo nel nuovo ruolo di Pastore non mancano i giocatori. Contando l’argentino, la Roma dispone di 7 mediani. Troppi, sia a libro paga che per affrontare la prossima stagione. Sicuramente in uscita ci sono Nzonzi (vicino al Monaco), Gonalons e Coric. Resterebbero i due nuovi acquisti Diawara e Veretout, insieme a Cristante e Pastore. La concorrenza è agguerrita e il suo rivale naturale sarebbe il francese ex Fiorentina. El Flaco, però, lo ha detto a inizio stagione: “Voglio dimostrare di non essere quello dello scorso anno”. Le doti tecniche non gli sono mai mancate, l’impegno ce lo sta mettendo e due offerte dalla Cina le ha già rifiutate. La Roma continua a valutarlo, lui continua a lavorare per restare. Nell’ipotesi in cui dovesse andar via non accetterebbe destinazioni esotiche e di basso livello. Si sente ancora un calciatore pronto a giocare ad alti livelli e vorrebbe restare in uno dei 5 campionati top. La priorità, comunque, rimane la Capitale.