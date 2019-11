Roma, Pastore stamattina non s'è allenato: contro l'Hellas non ci sarà

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Javier Pastore non prenderà parte alla sfida tra Hellas Verona e Roma che andrà in scena domani sera al Bentegodi. Il trequartista argentino, alle prese con una contusione all'anca, questa mattina non s'è allenato col resto del gruppo e per il match valido la quattordicesima giornata di Serie A non verrà convocato.