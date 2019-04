Roma, Pastore sul mercato ma venderlo non sarà semplice

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Chi vuole Javier Pastore? La Roma già da diverse settimane si sta muovendo per capire se ci sarà la possibilità di cedere il trequartista argentino nella prossima finestra di calciomercato.

Il grande acquisto dell'estate 2018 - La scorsa estate, Monchi definì il suo acquisto nei giorni in cui Radja Nainggolan veniva ceduto all'Inter, l'acquisto più oneroso dell'estate giallorossa, che pagò 25 milioni di euro per strappare l'ex Palermo al Paris Saint-Germain. E fece firmare al calciatore un quinquennale da oltre 4 milioni di euro a stagione.

E adesso? Una stagione dopo, il campo racconta di una avventura fallimentare. A causa degli infortuni ma non solo. Pastore adesso è sul mercato ma spostarlo con altri quattro anni di contratto non sarà semplice. Sondaggi dall'Argentina, con il River Plate che però ragiona su altre cifre. Ad oggi, la MLS è l'unica prospettiva realistica per il futuro, ma servono interessi concreti. Che ad oggi non ci sono.