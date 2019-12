© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Novità sul futuro di Javier Pastore raccontate da Le Figaro. Secondo il quotidiano transalpino, dopo l'apertura del Flaco degli scorsi giorni a un ritorno in Ligue 1 magari proprio nel club che affronterà la Juventus in Champions League, arrivano dettagli sull'interesse del club. Pastore potrebbe sbarcare a Lione in prestito anche se la Roma dovrebbe contribuire ai 4 milioni d'ingaggio percepiti nella Capitale.