Roma, Pastore: "Trovo una grande squadra, che si prepara a crescere"

Il profilo Twitter della Roma ha pubblicato una video-intervista al neo-acquisto Javier Pastore: "Per fortuna mi sono sempre trovato bene: 7 anni splendidi a Parigi, due magnifici a Palermo ma anche in Argentina, come il Talleres, per il quale ho affetto, che con l'Huracan. L'arrivo alla Roma è molto importante: avevo bisogno di fiducia e di trovare una grande squadra, che vuole vincere e che si sta preparando per crescere e competere con le migliori squadre al mondo. Sono contento di essere qua per provarci".