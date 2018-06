Roma, Patrick Kluivert: "Justin al Barcellona? Ancora è troppo presto"

© foto di Giulia Borletto

Con Justin Kluivert che si avvicina sempre di più alla Roma, il padre dell'esterno d'attacco, Patrick, ha parlato delle voci che vorrebbero suo figlio nel mirino del Barcellona: "La verità è che è ancora troppo presto per pensare ai blaugrana. I catalani al momento non sono la prima scelta, deve ancora crescere e ci vuole molta calma. Comunque sia io da padre lo sosterrò sempre in ogni decisione che prenderà. Quando una squadra si siederà per negoziare sul serio, dovranno spiegare il progetto, cosa vogliono da lui, e poi starà a mio figlio prendere una decisione".