vedi letture

Roma, patto con Fonseca. Lui vuole restare a lungo, ma voci parlano anche di Allegri

La Roma è pronta a un patto con Fonseca. A spiegarlo è Il Corriere dello Sport che racconta come i giocatori siano dalla parte del tecnico e che tutti sono convinti di ripartire. Il portoghese scommette sulla Roma e di conseguenza sulla sua conferma, è convinto di potere ancora centrare la Champions League e lavora per risolvere i problemi tattici. La squadra crea un gran numero di occasioni da gol ma non riesce a segnare. Fonseca vuole restare a lungo a Roma, anche se circolano voci non controllate su Massimiliano Allegri.