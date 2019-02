Roma, patto con la famiglia Zaniolo. Ora Nicolò va protetto

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'esplosione, l'inevitabile rivisitazione del contratto ma anche la consapevolezza di non poter bruciare un talento che sta illuminando le platee europee e non solo più quelle italiane. Ecco perché Monchi ha parlato con tutto l'ambiente che circonda Nicolò Zaniolo: la mamma Francesca, il papà Igor e l'agente Claudio Vigorelli. Cercare di tenere un basso profilo è l'obiettivo, con il ruolo del padre, ex calciatore, fondamentale in tal senso. Lo evidenzia oggi la Gazzetta dello Sport.