© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il campionato (e il Parma) dopo l'Europa, la Roma è chiamata a reagire. La sconfitta in Europa League contro il Borussia Mönchengladbach non è stata digerita all'interno del gruppo giallorosso. Secondo quanto riportato da La Repubblica, i giocatori avrebbero instaurato una sorta di "patto": in caso di quarto posto e vittoria dell'Europa League, la prossima estate nessuno di loro lascerà la Capitale.