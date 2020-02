vedi letture

Roma, Pau Lopez: "Gennaio catastrofico, ma dobbiamo ripartire da questa gara"

Ai microfoni di Sky Sport al termine di Atalanta-Roma 2-1 è intervenuto il portiere giallorosso Pau Lopez: “Cosa si prova a giocare col miglior attacco del campionato? L’Atalanta ha fatto due gol da due calci piazzati, il mister ha fatto dei cambiamenti in difesa e per me non cambia niente.Avremmo potuto evitare l’assist di Djimsiti, poi sul gol di Pasalic abbiamo sbagliato”.

Cosa è successo alla Roma nel 2020?

“Non lo so, difficile dirlo. La squadra è diversa dall’ultima gara del 2019 con la Fiorentina, gennaio è stato catastrofico per noi, i punti che avevamo guadagnato li abbiamo persi ed è difficile arrivare così in Champions League”.

Come si riparte?

“Serve solamente lavorare, ai tifosi non possiamo dire niente perché i risultati sono quelli che sono, dipende da noi. Ora c’è l’Europa League che per noi è importante, vediamo dove saremo a fine stagione”.