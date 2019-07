"Ora siamo qui in conferenza, ma sto comunque provando a chiudere un giocatore oggi stesso, non so se ci riuscirò ma ci sto lavorando". Questa una delle più importanti frasi dette da Gianluca Petrachi, nuovo ds della Roma, in conferenza stampa questo pomeriggio a Trigoria. Il colpo annunciato è Pau Lopez, portiere del Betis Siviglia. Secondo quanto riportato da Sky Sport, le due società stanno trattando e sono vicine alla chiusura. La distanza tra domanda e offerta è di 5 milioni di euro, con i giallorossi fermi a 25 milioni (compresa la percentuale sulla futura rivendita di Sanabria) e il club spagnolo a 30. Le prossime ore potrebbero risultare decisive. Lo riporta Vocegiallorossa.it