Roma, Pau Lopez: "Importante vincere se vogliamo restare nella zona alta della classifica"

Torna titolare tra i pali Pau Lopez, che compie oggi 26 anni. Il portiere giallorosso, raggiunto dai microfoni di Sky Sport nel pre partita con il Bologna, ha brevemente commentato l'impegno che attende la Roma:

"Cosa vorrei per il mio compleanno? Vincere! Per noi sono importanti questi 3 punti, dopo 2 partite senza vittorie. Se vogliamo restare nella zona alta della classifica per noi è molto importante vincere oggi. Sarà una partita difficile, contro una squadra che ha molte qualità, soprattutto davanti, ma sappiamo che se facciamo le cose bene abbiamo le chance per vincere".